Fonti governo, su prescrizioni distanze

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - Riunione al ministero sul ddl anticorruzione, prima dell'inizio dei lavori della commissione, tra il Guardasigilli Alfonso Bonafede e i parlamentari M5S-Lega.

E' quanto si apprende da fonti di governo M5S che spiegano come si sia trattato di una prima riunione interlocutoria. Le posizioni restano distanti e quindi è necessaria un'interlocuzione a livello politico superiore, spiegano le stesse fonti che, sulla prescrizione, sottolineano come il M5S tiene il punto e non intende rinviarlo ad altri provvedimenti.