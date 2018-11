Dl sicurezza: Nugnes, fiducia? Non voto

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Senza la fiducia avrei votato contro il provvedimento, che credo finirà per produrre più irregolari.

Ma siccome mi aspetto che questo governo farà in futuro cose buone, nel momento della fiducia uscirò dall'Aula. Ma posso assicurare che tutti i miei colleghi, nel merito di questa legge, la pensano come me". Lo afferma Paola Nugnes, senatrice 'ortodossa' dei 5 Stelle. "La verità - aggiunge - è che non si vuol fare vedere che Fi e FdI votano a favore".