Agroalimentare: M5s, ok intesa con Cina

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - "Nonostante negli ultimi 10 anni i dati dell'export del settore agroalimentare italiano in Cina siano praticamente quadruplicati, come confermato dalla Coldiretti, quello degli agrumi è ancora un mercato poco, se non per nulla, sfruttato. Ecco perché assume un'importanza fondamentale l'intesa raggiunta dal ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio nel Paese della grande Muraglia: finalmente si abbattono quelle barriere che impedivano ai nostri prodotti di espandersi in questi mercati dal potenziale elevatissimo". Lo affermano i portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Attività produttive alla Camera dei Deputati.