Giustizia: Salvini, va riformata ma senza emendamenti

Ancora polemiche sulla riforma della giustizia. "La riforma c'è nel programma di governo ma non si fa a colpi di emendamenti in commissione. Io sono d'accordo che la giustizia vada riformata, non vorrei dei processi che non finiscono mai. Con corrotti e corruttori andrei giù con il martello pneumatico. Valutiamo bene il fatto che i processi non vadano avanti dieci anni perché sono indegni di un paese civile", ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"Non mi intendo di diritto penale, ma non credo che sia nei termini proposti dai relatori della legge", precisa a Repubblica il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, sulla presenza o meno della prescrizione nel contratto di governo. E aggiunge: "Ci sarà una discussione. Bonafede si confronterà con i nostri esperti, non c'è dubbio. E troveremo una soluzione".

Al M5S dice: "L'alleanza, come ho spiegato, si basa sulla fiducia reciproca. Se iniziamo a pensare ai sondaggi, ai giornalisti - sempre voi - all'ancien régime che vuole farci litigare per farci cadere, allora finisce male. Sta a noi evitare che accada". Sempre a questo proposito, rileva: "in realtà io e Matteo siamo molto preoccupati dai sondaggi sulla Lega. Perché li riteniamo un po' gonfiati. E poi perché rischiano non solo di dare alla testa agli alleati, ma anche di provocare un'ubriacatura tra qualcuno dei nostri".

Quando gli si fa notare che con il 30% Salvini potrebbe chiedere per sé Palazzo Chigi, risponde: "secondo le regole della politica è sicuramente così, ma Salvini neanche privatamente ha mai espresso questo auspicio. Anche perché se davvero prendiamo il 35% alle Europee e vinciamo in Emilia e Toscana, serve tempo per costruire una classe dirigente all'altezza". Sullo spred a 300, afferma: "Mi rendo conto. In Parlamento sulla manovra serve un comportamento serio e responsabile, restando nel 2,4%. Se sforiamo con emendamenti bizzarri, allora c'è un problema. Anche per lo spread", sule banche "monitoriamo attentamente la situazione. E siamo pronti anche a interventi tempestivi e risoluti".

"La vera bomba sui processi è l'impunità", dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro (M5S), replicando - in un'intervista al Corriere della Sera - alla collega Bongiorno. "La riforma della prescrizione è una misura di civiltà, la prevede il contratto di Governo e la chiedono i cittadini. Non si può negare la giustizia perché a un certo punto arriva la scadenza, vogliamo sanare un vulnus tipico del nostro ordinamento.

Per questo prevediamo pure l'incremento del personale della giustizia. Garantire la certezza del diritto è interesse comune. Sono convito che tutti si persuaderanno". Anche sul fronte della trasparenza dei partiti, Fraccaro afferma: "E' un impegno scritto nel contratto di Governo che tutti siamo chiamati a rispettare".

"E' ovvio - rimarca - che ci siano sensibilità diverse e gli emendamenti sono il frutto di questo, non voglio entrare nelle dinamiche interne alla Lega", ma "come avvenuto per altri provvedimenti quali il decreto sicurezza, saranno approvate solo le proposte condivise. Sulla trasparenza e la lotta alla corruzione non arretriamo di un millimetro". Quanto alla possibilità di trattare il tema prescrizione in un provvedimento ad hoc, replica: "È urgente garantire che lo Stato possa rendere giustizia ai cittadini. Tragedie come quella di Viareggio non possono restare impunite, sono già cadute in prescrizione due accuse. Dare un nome e un volto ai colpevoli dei reati è un'esigenza prioritaria e imprescindibile".