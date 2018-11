Salvini, nessuna polemica, con M5s lavoriamo bene

"Nessuna polemica, con il Movimento 5 Stelle stiamo lavorando bene. Il nostro governo ha un'altissima popolarità e in 5 mesi abbiamo fatto più di chiunque altro. Sono molto soddisfatto per le leggi fatte e per quelle in cantiere". Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che continua: "Legittima difesa, reddito di reinserimento al lavoro, stop sbarchi, riforma della Fornero. Andiamo avanti uniti per il cambiamento del paese".



Bongiorno,contratto si rispetta non si critica - "Il contratto si deve rispettare e poi non si deve criticare. In questo sono di destra". Così il ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno su Sky Tg24 parlando del Reddito di cittadinanza aggiungendo "non mi metto a criticarlo perché fa parte del nostro accordo". "Il Governo è compatto e andrà avanti - ha aggiunto -. Come il Reddito di cittadinanza andrà avanti, potrebbero esserci delle difficoltà attuative" di cui parlava Giorgetti "ma si farà".