Bongiorno: stop della prescrizione è bomba nucleare sui processi

"La sospensione della prescrizione" al primo grado di giudizio "è una bomba nucleare sul processo. Sono molto preoccupata" . Così il ministro della P.A. Giulia Buongiorno a SkyTg24 sull'emendamento al ddl anticorruzione.



"Con noi non si taglia. Abbiamo il turnover al 100%. Se nel precedente triennio uscivano 100 persone e ne entravano 25. Da adesso 100 ne entrano 100 ne escono". Così il ministro della P.A. a l'Intervista di Maria Latella su Sky Tg 24 aggiungendo, a proposito delle risorse per attuare il rinnovo al 100%, "c'e' una norma già prevista che io ho combattuto per farla riconfermare. Serviranno concorsi rapidi" ha aggiunto.