"Quando la propaganda non ha limiti e la mancanza di rispetto delle istituzioni pure. Pagine ufficiali social M5s diffondono false dichiarazioni manipolando un'intervista a Dijsselbloem ex capo dell'Eurogruppo. È la strategia della menzogna sempre, la stessa che usa di Maio per fare il condono edilizio nel suo collegio a Ischia e poi dire che non è vero". Lo scrive su Facebook il Vice Presidente della Camera, Ettore Rosato.

IL POST DI ROSATO