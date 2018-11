Fabbrica bombe, presidio al Quirinale

(ANSA) - CAGLIARI, 2 NOV - Nuova protesta dei comitati cittadini e degli antimilitaristi contro la fabbrica di bombe Rwm di Domusnovas, nel sud Sardegna. Dopo il presidio organizzato a metà settembre davanti all'ambasciata dell'Arabia Saudita, i manifestanti tornano nuovamente a Roma per un sit-in in piazza del Quirinale. L'appuntamento è per mercoledì 7 novembre alle 11 per chiedere al Capo dello Stato che "eserciti i suoi poteri di garante della Costituzione e presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, facendo venir meno la complicità dello Stato italiano nel massacro del popolo Yemenita". L'azienda Rwm, controllata dalla tedesca Rheinmetall, è finita da tempo al centro delle polemiche in quanto le bombe prodotte in Sardegna verrebbero utilizzate nella guerra in Yemen. Sulla vicenda è stato anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Cagliari.