Conte, a Tunisi per confronto su Libia

(ANSA) - TUNISI, 2 NOV - "Arrivato a Tunisi, dove nelle prossime ore incontrerò il Presidente della Repubblica Beji Caid Essebsi e il Primo Ministro Youssef Chahed. La visita di oggi, come quella di lunedì prossimo ad Algeri, costituisce un importante momento di confronto su temi bilaterali cruciali come gli scambi economici e commerciali, la cooperazione allo sviluppo e l'immigrazione". Lo scrive il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, appena atterrato nella capitale tunisina. "Un'attenzione particolare - aggiunge - sarà riservata alla Conferenza per la Libia che terremo a Palermo il 12 e 13 novembre".