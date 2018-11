Conte a Giorgetti,r.cittadinanza si farà

(ANSA) - TUNISI, 2 NOV - "Questa riforma del reddito di cittadinanza partirà l'anno prossimo. Siamo ben consapevoli tutti che va fatta con molta attenzione: è la ragione per cui non è stata inserita adesso, teniamo a farla bene e con tutti i dettagli". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte rispondendo, in conferenza stampa a Tunisi, a una domanda sui dubbi espressi dal sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti sull'attuabilità del reddito di cittadinanza.