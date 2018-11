Banche:Giorgetti, Stato faccia sua parte

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Ritengo che lo Stato debba fare la sua parte, visto che il credito e il risparmio sono protetti dalla Costituzione. Lo dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti nel libro di Bruno Vespa. "Lo Stato deve perciò ricapitalizzare le banche che ne hanno bisogno, salvo uscire quando si sono risanate. Si è fatto spesso storicamente, nei momenti di crisi finanziaria. Lo hanno fatto in abbondanza americani e inglesi. La Germania ha stabilito regole europee per tutelarsi in tempo"