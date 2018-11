Lega frena su emendamento prescrizione

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - Si frena sull'emendamento M5s che sospende la prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Nell' ufficio di presidenza delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera forti dubbi sono stati espressi dalla Lega che ha chiesto ai presidenti, insieme alle opposizioni, più tempo per esaminare il ddl anticorruzione. La riunione c'è stata stanotte dopo il voto in Aula del dl Genova per organizzare i lavori dopo i 300 emendamenti presentati. I gruppi (tranne M5s) hanno chiesto di scrivere al presidente Fico per far slittare l'arrivo in Aula del ddl, previsto a dicembre.