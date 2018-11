Governo a Colle, con Ue dialogo proficuo

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "L'interlocuzione tra il Governo italiano e la Commissione europea avviene nel contesto di un dialogo proficuo e costante". Così una nota di palazzo Chigi in cui si fa riferimento alla lettera inviata ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al premier Conte sulla manovra. "Come ricordato dal Presidente Mattarella, c'è senz'altro il comune intento di lavorare alla stabilità dei conti pubblici e alla tutela del risparmio" si legge nella nota in cui si sottolinea che "in un periodo caratterizzato da un ciclo economico avverso, il Governo intende rilanciare la crescita e l'occupazione, con una particolare attenzione agli investimenti pubblici, alla creazione di un ambiente normativo e istituzionale favorevole agli investimenti privati e al contrasto della povertà e delle disuguaglianze".