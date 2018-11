Ddl anticorruzione: FI, si rinvii esame

(ANSA) - ROMA, 1 NOV - "Ieri sera a mezzanotte, durante l'ufficio di presidenza delle Commissioni Giustizia ed Affari Costituzionali abbiamo chiesto ai Presidenti di dichiarare inammissibile per estraneità di materia l'emendamento sulla prescrizione presentato dai relatori al ddl anticorruzione. Ed abbiamo insistito per rinviare l'approdo in Aula del provvedimento previsto per il 12 novembre, vista la mole di emendamenti presentati (quasi 300). A questa richiesta si sono associati tutti gli altri gruppi, Lega compresa, ad eccezione del Movimento 5 stelle. Ora aspettiamo la decisione dei presidenti delle Commissioni, entrambi esponenti dei 5 stelle: auspichiamo che decidano in base al Regolamento e non in base a logiche di partito. Su questo tema FI darà battaglia a difesa di sacrosanti principi di civiltà giuridica". Lo afferma in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Giustizia del movimento azzurro.