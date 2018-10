Smog: allo studio una 'scatola nera'

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Superare il sistema dei blocchi invernali per categoria sostituendolo con un meccanismo basato sul "potenziale inquinante" di ogni veicolo, misurato attraverso una "scatola nera" installata sul mezzo: è questa la linea a cui sta lavorando la Regione Lombardia sul fronte delle politiche antismog. Ad anticiparlo è stato l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo, precisando che la novità potrebbe scattare dal primo ottobre prossimo.

"Il sistema attuale è costruito sul livelli di omologazione.

Ma come dimostrato dal diesel gate le emissioni reali sono molto superiori a quelle teoriche" ha spiegato Cattaneo, osservando che "se io blocco un'auto euro 3 diesel che fa mille km e ne lascio circolare una euro 4 che ne fa 50 mila, la seconda inquina più della prima". "La tecnologia ci aiuta: esiste la possibilità di un chip, una 'scatola nera' che ci dice quanti chilometri percorre un veicolo, dove e in quali condizioni di traffico".