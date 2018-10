Prefetto, no raduni politici in cimiteri

(ANSA) - MILANO, 31 OTT - Il comitato per l'ordine e la sicurezza, coordinato dal neoprefetto di Milano Renato Saccone, "ritiene che nessuna manifestazione di carattere politico possa svolgersi nei cimiteri cittadini" in questi giorni in cui "ci si raccoglie nella memoria dei propri cari scomparsi". La conseguenza di questa decisione è quindi che, come negli ultimi anni, non sarà permesso il raduno per commemorare i morti della Rsi da parte di elementi di estrema destra al Campo X del cimitero Maggiore.

"Il questore - ha spiegato il prefetto - prenderà i provvedimenti conseguenti e qualsiasi comportamento che non rientri in queste regole sarà denunciato all'autorità giudiziaria". Il prefetto ha sottolineato che questi sono giorni in cui ci si raccoglie nella memorie dei propri cari" e, poiché "si tratta di un momento intimo e profondo", il comitato ritiene che nulla debba turbarlo.