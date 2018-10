Maggioranza a prova tenuta su dl sicurezza. Opposizioni: 'Senato ostaggio Lega-M5s'

Ancora un altro rinvio al Senato sull'iter del Dl Sicurezza: la commissione Affari costituzionali, che si doveva riunire alle 14.30, ha deciso di riconvocarsi alle 16.30, in attesa che la Bilancio termini di fornire i pareri sugli emendamenti residui. Decisione che ha fatto insorgere le opposizioni che, all'unisono, sostengono che ormai c'è un problema politico tra M5s e Lega sul provvedimento.

"Questo stillicidio di rinvii - osserva Gianclaudio Bressa (Pd) - nasconde il fatto che la maggioranza non è d'accordo e finirà con il chiedere la fiducia per coprire ogni dissenso".

"La maggioranza - denuncia Loredana De Petris (Leu) - proverà a votare gli emendamenti senza il parere della Bilancio: una cosa per noi inammissibile".

Anche Maurizio Gasparri (FI) denuncia come "il governo non è in grado di agire sul tema della sicurezza". "Non c'è niente di serio - aggiunge Gasparri - nella loro condotta: si è deciso di non far lavorare l'aula per dare spazio alla Commissione e invece qui siamo ad un rinvio dopo un altro".

"Si tratta di problemi tecnici, non politici. I lavori della Commissione Affari costituzionali sul decreto sicurezza si chiuderanno assolutamente entro oggi". Lo afferma il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, a margine di una pausa dei lavori della Commissione al Senato.