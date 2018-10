Fico, mirare autosufficienza energetica

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Dobbiamo investire in energia rinnovabile. Dobbiamo fare in modo che i nostri soldi vengano messi a frutto nella ricerca", dove "si deve fare molto di più" anche perché "noi siamo ancora al di sotto della media europea.

Noi possiamo mirare come idea all'autosufficienza energetica".

Così il presidente della Camera Roberto Fico parla a un pubblico di studenti intervenendo alla cerimonia di premiazione del concorso dedicato alle scuole 'Immagini per la Terra' di Green cross Italia, oggi alla Camera.