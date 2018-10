Conte, con India nuove vie partnership

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Sono convinto che Italia e India, lavorando insieme, possono promuovere un sistema libero ed equo di commercio internazionale, combattendo il protezionismo e allo stesso tempo gestendo la globalizzazione e riducendo al minimo le sue distorsioni, per garantire una vita pienamente dignitosa a tutti i cittadini, senza che nessuno sia lasciato indietro.

Affrontiamo le stesse sfide globali, come la lotta ai cambiamenti climatici o l'attuazione dell'Agenda 2030". Lo afferma, in un'intervista a India Today, il premier Giuseppe Conte, in queste ore a New Delhi.

"Gli scambi commerciali sono in crescita ma noi possiamo fare di più per favorire la cooperazione in settori come infrastrutture, rinnovabili, difesa e produzione alimentare.

Anche in prospettiva della Brexit, confido che che Italia e India possano trovare strade per cooperare e vedo la partecipazione dell'Italia al Tech Summit come Paese partner come inizio di una partnership dinamica nell'innovazione e nelle tecnologie d'avanguardia", spiega Conte.