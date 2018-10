Mattarella, pluralismo imprescindibile

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "L'irrobustimento delle voci espressive di identità e realtà rappresenta un servizio reso alla intera comunità della Repubblica: il pluralismo e la libertà delle opinioni sono condizioni imprescindibili per un Paese civile, come afferma la nostra Costituzione". Lo scrive Sergio Mattarella, in un messaggio al Sir, l'agenzia dei vescovi, in occasione dei trent'anni dalla fondazione.