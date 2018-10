Maltempo: Casellati, subito commissione

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Quante frane, quante alluvioni, quanti morti ci dovranno ancora essere prima di mettere seriamente mano al problema del dissesto idrogeologico, di un territorio reso ancora più fragile dai cambiamenti climatici? Se non fossi il Presidente del Senato, domani stesso presenterei un disegno di legge per la costituzione di una Commissione d'inchiesta su tale drammatico specifico problema.

E' ora di dire basta". Così in una nota il presidente del Senato Elisabetta Casellati.