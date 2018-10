M5s: Fattori, se mi espellono ricorro

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Io non ho nessuna intenzione di andarmene. Se sarò espulsa per eccesso di coerenza farò ricorso". Lo scrive la senatrice M5s Elena Fattori su Fb rispondendo ad un follower che in rete le chiede di "convincere gli altri delle sue idee" ma di non lasciare "perché si condannerebbe all'irrilevanza". Oggi la senatrice 5 stelle è tornata ad attaccare dal suo blog misure come il dl sicurezza e il condono a Ischia: "Se in uno dei tanti comizi e convegni appena qualche mese fa avessi raccontato questo mi avrebbero preso per folle o per lo meno mi avrebbero rincorso con torce e forconi".