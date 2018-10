Giubilei pronto candidarsi sindaco

(ANSA) - PERUGIA, 29 OTT - Giuliano Giubilei è pronto a candidarsi a sindaco di Perugia con il centro-sinistra ma prima di ufficializzare la decisione attende di capire se oltre alla convergenza dei partiti sul suo nome "c'è anche quella del cuore della città, della 'società civile'". Lo ha detto all'ANSA dopo che l'assemblea comunale del Pd ha affidato al segretario il mandato di "verificarne la disponibilità.

"Sono molto contento del via libera dei partiti" ha detto il giornalista. "Qualcuno ha anche sostenuto che avrei fatto il 'miracolo di ricompattare il Pd ma in quel caso dovrebbero farmi santo, non sindaco" ha aggiunto con il sorriso. "E' comunque importante - ha detto Giubilei - che il centro-sinistra si sia confrontato senza litigare in un percorso che ha coinvolto anche esponenti di associazioni e gruppi che rappresentano l'aspetto civico di questo percorso. Bene quindi i segnali che arrivano dai partiti ma prima di prendere una decisione voglio capire se ci può essere una convergenza anche della 'società civile'".