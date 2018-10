Giorgetti, mercati iniziano a capire

(ANSA) - MORBEGNO (SONDRIO), 29 OTT - "Modificare le linee economiche come taluni si aspettano per l'Europa? No, andiamo avanti così. Ora anche i mercati cominciano a capirlo che l'Italia ha imboccato la strada giusta". Lo ha affermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a margine dell'inaugurazione della nuova tangenziale di Morbegno (Sondrio).