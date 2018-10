Fraccaro, nuova politica possibile

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Stiamo portando a casa la #ManovraDelPopolo dimostrando a tutti che una nuova politica, fatta di crescita e non di austerity, è possibile. Non possiamo permettere che venga messo in discussione tutto ciò che stiamo realizzando. Andiamo avanti compatti per il bene dell'Italia!".

Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro su twitter.