Salvini, con Di Maio parlato di manovra

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Abbiamo parlato di economia, manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5stelle in sintonia per la crescita e il cambiamento del paese, come prevede il contratto di governo". Così Matteo Salvini al termine dell'incontro con Luigi di Maio a Palazzo Chigi. Il vicepremier chiarisce di non aver parlato di Rai: "E una questione che stanno risolvendo, com'è giusto che sia, Salini e Foa", rispettivamente amministratore delegato e presidente della Rai.