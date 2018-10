Mattarella: avanti Ue, passato non torni

(ANSA) - CEFALONIA, 28 OTT - "La nuova Grecia e la nuova Italia sono nate dalla Resistenza al nazifascismo e hanno ripudiato la guerra. Dopo le terribili guerre del secolo scorso l'integrazione europea e l'Unione Europea hanno avviato un percorso per mettere in comune il futuro dei popoli europei assicurando pace amicizia e collaborazione. Questa giornata vuole riconfermare la volontà di proseguire su questa strada e di evitare ogni rischio di ricadere negli errori del passato".

Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella da Cefalonia, in Grecia.