Di Maio, non ho litigato con Draghi

(ANSA) - PATERNO' (CATANIA), 27 OTT - "Io non ho litigato con Draghi. Ho solo espresso un parere, come lui esprime i suoi. E credo che questo sia un Paese libero in cui tutti possiamo esprimere la nostra opinione". Lo ha detto Luigi Di Maio rispondendo alle domande dei giornalisti, a Paternò, su governo e manovra.