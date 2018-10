Toti: 'Forza Italia? Continuiamo così, facciamoci del male' come diceva Moretti'

"Se io, da appassionato di documentari, ne immagino uno sulla sparizione di Forza Italia? Rischiamo di vederlo nei mesi prossimi, è in corso di produzione se qualcuno non inverte la sceneggiatura”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il governatore della Liguria Giovanni Toti risponde così ad una domanda dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. Chi potrebbe cambiare questa 'sceneggiatura'? “Tutti possono cambiarla, gli attori protagonisti e non e anche le comparse: ognuno puo' fare il suo pezzettino di storia. Come diceva De Gregori 'La Storia siamo noi, nessuno si senta escluso'. Io mi auguro che il c.destra sappia ristrutturarsi nel suo complesso, non voglio dividere né spaccare nulla, anche perché saremmo alla scissione dell'atomo...”.

Berlusconi si candiderà alle europee? “Non ne ho idea, io gli consiglierei di mandare avanti il partito, la cui classe dirigente del partito deve dimostrare di essere diventata grande. Fi è stato un partito che ha vissuto come quei figli che vivono con un padre importante che tutti i giorni gli consente di vivere. Oggi è il momento di uscire di casa, di diventare grandi”. Quindi senza Berlusconi? “Berlusconi non è mai stato in discussione, ci ha sempre messo la faccia e il coraggio anche più di quanto non avrebbe dovuto”. Avrebbe dovuto risparmiarsi di fare la campagna elettorale in Trentino? “Magari avrebbe potuto risparmiarsela diciamo. Se Berlusconi pecca, lo fa di generosità”. Lei ha detto che con questa classe dirigente non si vincerà più. Una cosa simile a quella che disse Nanni Moretti per la sinistra, molti anni fa. “E allora citando Moretti dico 'continuiamo così, facciamoci del male...”.

Solo pochi gfiorni fa diceva (citando ancora Moretti): 'Con quetsi dirigenti non vinceremo mai'