Tajani, attacchi a Draghi gravi

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 26 OTT - "Gli attacchi a Mario Draghi sono molto gravi e irresponsabili": così il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, a Foligno per la conferenza di Nemetria. "Se al vertice della Bce non ci fosse stato lui l'economia italiana avrebbe avuto dei danni enormi, molto superiori a quelli avuto a causa della crisi finanziaria" ha aggiunto. Per il presidente del Parlamento europeo "attaccare Draghi con toni così forti significa lanciare un altro messaggio negativo alle Borse e agli investitori".