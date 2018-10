Scontro Bruxelles-Salvini sui rom: 'Giocano col fuoco', 'Sciocchezze'

In Italia, sullo 'hate speech', sui rom "giocano col fuoco - dice la commissaria Ue alla Giustizia Vera Jurova, "preoccupata" per la situazione -. In passato abbiamo visto queste categorizzazioni di alcune parti della società. In alcuni documenti nazisti scrivevano che erano bocche inutili da sfamare. Sono strani giorni, che ricordano un passato oscuro. Se non ricordiamo la lezione, questo si potrebbe ripetere di nuovo. Per questo occorre contrapporsi allo 'hate speech' con fatti e avvertimenti e il dialogo".

"In Italia ed in altri Stati membri seguiamo le questioni di sanità, abitazioni, lavoro, educazione, e altri fattori alla base delle discriminazioni dei rom e continueremo a farlo", afferma Jurova. "Attraverso il nostro lavoro con i giganti del web sullo 'hate speech' on-line, siamo in grado di vedere la mappa dell'odio nei vari Paesi dell'Ue - spiega il commissario -. Dopo la grande ondata dei migranti, ora sono i rom ad essere in cima alla lista".

Replica il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Ancora sciocchezze da Bruxelles. Perché la signora non viene a visitare un campo rom a Roma o a Milano, fra armi, illegalità, bambini sfruttati e oggetti rubati?. Così magari si sveglia e cambia idea. Io voglio ordine e regole".