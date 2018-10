Dl fisco: voto Senato entro il 22/11

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Il voto finale dell'Aula del Senato sul decreto fiscale "è previsto entro il 22 novembre". E' quanto si legge sul sito di Palazzo Madama in cui si precisa che il termine per la presentazione degli emendamenti per l'Aula è fissato alle 13 del 15 novembre. Il decreto, annunciato nella seduta del 23 ottobre, è stato assegnato alla commissione Finanze che inizierà l'esame del provvedimento la prossima settimana.