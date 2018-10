Candiani, vigili fuoco Umbria esempio

(ANSA) - PERUGIA, 26 OTT - "Il terremoto ha provato in maniera massiccia strutture e personale, anche nel post emergenza. Abbiamo bisogno di dare nuove risorse umane": a dirlo è stato il sottosegretario al ministero degli Interni Stefano Candiani in occasione della sua visita al comando provinciale dei vigili del fuoco a Perugia. Durante la quale ha parlato della situazione dell'Umbria "dove c'è stata un'esperienza importante che deve essere presa ad esempio".

Candiani ha ringraziato i vigili del fuoco "per quanto fatto durante il sisma". L'incontro è servito a fare il punto sui problemi delle strutture. "Le istanze arrivate sono semplici - ha detto -, i vigili chiedono di poter avere mezzi e attrezzature per fare il proprio lavoro. Diamo una garanzia: inserire tra il 2018 e il 2019 almeno 1.500 nuove unità, di cui una parte arriverà anche in Umbria, consentendo una riclassificazione in aumento di alcuni distaccamenti, penso ad Amelia, Orvieto e Norcia che deve essere valutata".