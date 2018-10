ANSA-INTERVISTA/ 'Mio padre temeva il ritorno del razzismo'

(di Massimo Lomonaco)

Lello Di Segni, ultimo sopravvissuto alla razzia del Ghetto di Roma del 16 ottobre del 1943, per anni non ha parlato dei suoi 22 mesi nei campi di sterminio, "ma quando ha cominciato non si è più fermato". A raccontare all'ANSA chi era l'uomo che, insieme a pochi altri ebrei romani, è tornato dall'inferno di Auschwitz, è il figlio Roberto, che a sua volta ha accanto a sé il figlio Daniel, il nipote che negli ultimi anni è stato l'ombra del nonno."Lui che ha subito l'antisemitismo e il razzismo sulla sua pelle, si è sempre domandato - rivela Di Segni - come si poteva ancora oggi dire o fare qualcosa contro un ebreo o un uomo di colore o un'altra qualsiasi minoranza: la lezione della storia, sosteneva, purtroppo non è servita a nulla".

"Una volta, prendendo parte ad una trasmissione su quanto avvenuto, un ascoltatore - rammenta Di Segni - chiamò in diretta e chiese a mio padre se era sicuro che la Shoah fosse veramente accaduta. Lui gli rispose che non voleva convincerlo, ma se gli avesse telefonato e si fossero incontrati gli avrebbe detto come la persecuzione era cominciata e cosa lui aveva vissuto da quando fu catturato a 16 anni. Quel signore non si è mai fatto vivo". "A me - continua di Segni - ha raccontato le atrocità, le violenze, le angherie vissute, la morte vista in faccia tante volte. Ed io che ascoltavo mi sono chiesto come l'uomo potesse arrivare a tanto. Eppure mio padre non ha mai pronunciato una parola di odio".

"L'unica cosa che lo faceva rabbuiare, che lo 'straniva' come si dice a Roma, era quando sentiva parlare tedesco. Ancora a distanza di anni, gli dava fastidio il suono delle parole. Non le persone, ma quel suono che lo riportava indietro". "Ha sempre sostenuto di essersi salvato per volontà del Signore, ma io credo - aggiunge - che avesse un fisico forte, abile al lavoro e resistente a tutte le intemperie". Come è successo a molti sopravvissuti a quell'inferno, anche Lello Di Segni per molto tempo non ha voluto parlare: una sorta di pudore, di riserbo, di dolore capace di trattenere il ricordo. "Per mio padre - svela ancora Roberto Di Segni - il silenzio si è rotto quando è morta sua cugina Settimia Spizzichino, anche lei presa il 16 ottobre". Spizzichino, unica donna degli ebrei romani a tornare viva da Auschwitz, per anni è stata una testimone infaticabile di quei tempi. "Quando lei è scomparsa - racconta Di Segni - in mio padre si è rotto l'argine. Come se volesse prendere il testimone dalla cugina. Da allora non si è più fermato fino a quando è stato bene in salute". "Ora - osserva Di Segni - tocca a me, tenterò di seguire il suo percorso. Glielo devo".