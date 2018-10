Manovra:Di Maio, dialogo ma noi avanti

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Come abbiamo già detto siamo disposti al confronto e al dialogo con la Commissione Europea, ma vorrei che, durante questo dialogo, Moscovici si ricordasse delle sue parole quando era ministro e si rendesse conto che ciò che vale per la Francia non può non valere per l'Italia. Siamo entrambi due Paesi fondatori e siamo entrambi due Paesi sovrani.

Sì al dialogo, ma noi andiamo avanti! Moscovici, come lui stesso ammette, al mio posto, farebbe lo stesso". Così il vicepremier Luigi Di Maio in un post in cui riporta un video con le recenti dichiarazioni del Commissario.