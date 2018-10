Dl Genova:Fraccaro,voto finale mercoledì

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il voto finale sul decreto Genova da parte della Camera è previsto per mercoledì 31 ottobre. Oggi, lunedì e martedì verranno esaminati e votati gli emendamenti presentati al provvedimento. A dirlo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine della Conferenza dei capigruppo. "Chiudiamo la settimana prossima - ha aggiunto - in modo che il decreto possa essere trasmesso velocemente al Senato e approvato, perché finché non viene approvato questo decreto, non si possono dare i soldi ai cittadini di Genova che sono stati toccati dal crollo