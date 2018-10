Casellati a Pd, su Foa richiesta tardiva

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Per quanto riguarda il ruolo della presidenza del Senato non si ravvisano gli estremi per una convocazione della Giunta per il Regolamento in quanto è di tutta evidenza che per il caso di specie la disciplina è direttamente riconducibile all'articolo 118, comma 1 del Regolamento. Tale norma stabilisce che eventuali irregolarità devono essere segnalate nell'immediatezza della votazione essendo rimessa all'esclusivo apprezzamento del presidente dell' organo la decisione circa la "rinnovazione immediata" della votazione", ma "nessuna contestazione è stata avanzata in tale sede, come risulta dal resoconto della seduta del 26/9/2018". Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati risponde così, in una lettera del 2 ottobre scorso, ai senatori del Pd che le avevano chiesto di intervenire affinché venisse annullata in Vigilanza l'elezione di Marcello Foa alla presidenza della Rai.

Né, aggiunge, si "può porre un problema di accesso agli atti in quanto lo spoglio è stato effettuato in seduta pubblica