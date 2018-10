Onu: Mattarella, inestimabile contributo

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "La ricorrenza della 70a Giornata dell'Onu, istituita nel 1948 per ricordare l'entrata in vigore - tre anni prima - della Carta dell'ONU, consente di sottolineare l'inestimabile contributo dell'organizzazione a favore del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, della tutela dei diritti umani e della promozione della cooperazione fra gli Stati".E' quanto dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una nota."L'impegno profuso negli anni dall'ONU e dalle sue agenzie specializzate per raggiungere gli altissimi obiettivi fissati nella Carta, attraversando le difficili vicende che hanno accompagnato questi decenni, conferma la lungimiranza dei fondatori e la sua perdurante attualità. Il mondo globalizzato avverte più che mai la necessità di un foro planetario aperto, nel quale la voce di tutti gli Stati possa essere ascoltata in condizioni di eguale dignità. L'universalità dell'ONU - continua la nota - è la chiave del suo successo, il segreto della sua vitalità.