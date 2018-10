Manovra, governo tira dritto: 'Non cambia'

La manovra non cambia. Dopo la bocciatura dell'Ue al provvedimento il governo italiano tira dritto. Lo puntualizza il leader della Lega Matteo Salvini. "Da Bruxelles possono anche mandare 12 letterine, ma la manovra non cambia", ha ribadito il ministro dell'Interno. Ma anche il sottosegretario all'Economia M5s Laura Castelli: 'Non ci sarà - ha detto a margine dell'assemblea dell'Anci - nessuna revisione. Quella manovra è ciò che serve. Abbiamo detto la verità sui numeri e non facciamo come i Governi precedenti che sparavano cifre esilaranti per poi ottenere norme catastrofiche. Avete capito dalle dichiarazioni di Conte e di Tria la posizione".

"Se insistono a tirare schiaffoni a caso mi verrebbe voglia di dare più soldi agli italiani", ha sottolineato Salvini. "Tutte le manovre passate negli anni scorsi a Bruxelles - ha aggiunto - hanno fatto crescere il debito di 300 miliardi di euro".

"Noi siamo qua per migliorare la vita degli italiani, mi sembra un attacco pregiudiziale, la contestazione principale è che non bisogna toccare la legge Fornero che è nel programma del 90% dei partiti tranne che del Pd: è un attacco all' economia italiana perchè qualcuno vuole comprare le nostre aziende sottocosto". Lo ha detto a Rtl il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commentando la bocciatura della manovra a Bruxelles.



"Di Rai non ne parlo io, c'è un presidente ed un amministratore delegato che stanno cercando professionalità interne accantonate da anni anche per ragioni politiche. La Rai merita tanto e da spettatore, quando vedo che ci sono programmi pregiudizialmente schierati a sinistra cambio canale. Siamo il primo governo che ha l'informazione pubblica tutta contro, non faccio il 'piangina', tiro diritto ma spero che la Rai sia equilibrata e dia spazio a tante voci", ha aggiunto Salvini.



"Questa mattina all'Expocentre di Mosca ho incontrato gli imprenditori italiani. Donne e uomini preparati e vincenti che portano in alto il made in Italy in Europa e nel mondo. A loro ho ribadito che l'Italia è un Paese che gode di buona salute, i fondamenti della nostra economia sono solidi". Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte riferendosi alla sua visita in Russia. "Il Governo - aggiunge - farà la sua parte per far crescere le imprese italiane. C'è un grande impegno in tal senso, come dimostrano anche le misure contenute nella manovra".