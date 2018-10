Mattarella, imparare italiano priorità

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - Per coloro che sono giunti in Italia di recente, la lingua rappresenta il primo strumento nel cammino di integrazione. Importante e prezioso è il ruolo svolto in questo campo dagli enti locali, dalle numerose associazioni della società civile e da tutte le istituzioni pubbliche e private coinvolte nell'insegnamento dell'Italiano". Così il capo dello Stato, Sergio Mattarella, agli Stati generali della lingua italiana.