Gentiloni, si perde quanto fatto 6 anni

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Il paese rischia in 6 mesi di mettere in forse, in questione, tutta la fatica fatta dalle imprese, dai lavoratori e dalle comunità di cittadini negli ultimi 6 anni". Così l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo al convegno 'Per un' altra Europa' e aggiungendo che lo spread "se rimane ai livelli attuali - è spero di no - ci costa come il reddito di cittadinanza, se non ho capito male le risorse aggiuntive rispetto al Rei sono di 6 miliardi". L'Italia in questo ultimo periodo, ha continuato Gentiloni, "è diventata un paese più isolato - e quindi meno sicuro - e più povero".