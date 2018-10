Rai: Meloni, continuerà a pagare Fazio

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Fazio e Lucano, il sindaco indagato di Riace, invitano sulla Rai a non rispettare le leggi se queste non consentono l'immigrazione di massa. E' questo il servizio pubblico? La Rai vuole continuare a pagare Fazio a peso d'oro per fare questa infima propaganda politica?". E' quanto scrive su Twitter il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.