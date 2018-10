Carfagna,Ue?Pesa governo poco autorevole

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "L'Ue ha concesso all'Italia ampi margini di flessibilità anche in passato. Il problema è come queste risorse vengono spese, se in maniera produttiva o meno.

Le istituzioni comunitarie fanno il loro mestiere, abbiamo il dovere di rispettarle anche se certi commissari hanno talvolta utilizzato toni inaccettabili. Non ci auguriamo che la manovra venga bocciata, non assumeremo mai una posizione anti-italiana.

Sicuro contribuisce a un atteggiamento ostile la scarsa autorevolezza di un governo che va da Trump e promette di costruire il Tap, torna a Roma e cambia idea, poi la ricambia di nuovo e intanto tiene ostaggio un Paese per mesi". E' quanto afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera ed esponente di Fi.