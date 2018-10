Berlusconi, auspico presto fine governo

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - "C'è tanta amarezza perché stiamo portando l'Italia in in una direzione che farà il male di tutti.

Siamo già isolati in Ue quindi auspico la fine di questo governo il più presto possibile". Lo afferma il leader di Fi silvio Berlusconi parlando a Laives a Bolzano.