P. Chigi, su condono accordo politico

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - La cosiddetta dichiarazione integrativa (condono: art.9) è stata oggetto di una discussione politica che si è protratta a lungo sino all'inizio dei lavori del Cdm. Su di essa si è formato un accordo politico e sulla base di esso, riassunto dal presidente Conte ai presenti, si è entrati in consiglio dei ministri". Lo precisa Palazzo Chigi.

"La bozza del decreto fiscale che gli uffici hanno fatto trovare durante il Cdm non conteneva la dichiarazione integrativa di cui all'art. 9: questa norma risultava in bianco".