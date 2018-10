Dl fisco: Fraccaro,a Camere testo pulito

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Nel testo del decreto fiscale sono state inserite norme non concordate in Consiglio dei Ministri.

Se qualche nostalgico del passato pensa di fermare il cambiamento si sbaglia, quelle norme spariranno. Alle Camere invierò solo un testo pulito: con noi niente scudi né condoni".

Lo dichiara il ministro per i Rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Riccardo Fraccaro.