Rai: gaffe in tweet Foa su Shoah, protesta Quartapelle (Pd)

"Sono a Tel Aviv da tre giorni, viaggio molto interessante. Domani parteciperò a Gerusalemme alle celebrazioni per il 65esimo anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma, poi conferenza all'Istituto italiano di cultura". Lo ha scritto ieri su Twitter Marcello Foa, presidente della Rai, in questi giorni in Israele.

Ma la parola 'celebrazioni' finisce nel mirino di Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera: "Questo signore che 'celebra' il rastrellamento del Ghetto di Roma è il presidente Rai. O non sa il significato delle parole che usa o pensa che il 16 Ottobre sia da celebrare. In ogni caso è totalmente inadatto al ruolo che occupa. Abbracci agli amici della Comunità ebraica di Roma in questa dolorosa ricorrenza. Banalizzare l'esercizio della memoria - sottolinea su Twitter Quartapelle - è la cosa più pericolosa che si possa fare". Il tweet di Foa contiene anche un'altra 'svista': la razzia del ghetto di Roma avvenne il 16 ottobre 1943 e dunque oggi cade il 75/o anniversario.



