Il ministro Lezzi: "Il sentiero per lo stop della Tap è stretto, ancora verifiche"

"Purtroppo il sentiero" per lo stop al gasdotto Tap "è molto stretto ma ancora verifiche verranno fatte dal ministro Costa nelle prossime 24-36 ore". Lo dice il ministro per il Sud Barbara Lezzi al termine dell'incontro a Palazzo Chigi sulla Tap.

"Nelle prossime 24-36 ore prenderemo una decisione" ha anche detto Lezzi. "Abbiamo le mani legate" dal "costo troppo alto che dovremmo far pagare al Paese" per fermare l'opera, un costo che "per senso di responsabilità non possiamo permetterci"

"Ci saranno verifiche sulle cartografie" del progetto del gasdotto Tap. Lo dice il ministro dell'Ambiente Costa all'uscita da Palazzo Chigi. "Parlo in particolare di eccesso di potere". "E' una scelta fatta dal precedente governo", sottolinea Lezzi in risposta ai giornalisti che le chiedono se non senta di contraddirsi, dal momento che era contraria all'opera.

"La battaglia continua e pure la richiesta di dimissioni in blocco degli eletti del Movimento 5 Stelle in caso ricomincino i lavori di Tap". Lo dice all'ANSA Gianluca Maggiore, portavoce del Movimento No Tap, dopo aver appreso gli esiti della riunione svoltasi a Roma con il premier Conte. "Quello che è chiaro - afferma - è che si sta giocando. I ministeri non hanno i documenti, non sanno nulla".