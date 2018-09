Taser: Salvini, arrivano buone notizie da Nord a Sud

"Sperimentazione del Taser, altre buone notizie. Dalla Lombardia alla Sicilia, la Polizia di Stato ha risolto - senza rischi né feriti - altre due situazioni". Lo spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Milano. Ieri sera in via Saponaro la @poliziadistato è intervenuta su un cittadino del Mali, Yousouf WANBAN (classe 1987), che passeggiava brandendo un coltello. Ecco cosa è successo...



"A Milano - racconta - un maliano che passeggiava brandendo un coltello è stato "convinto" a lasciare l'arma, senza bisogno di usare fino in fondo lo strumento (è bastato fargli sentire il crepitio). Idem a Catania, dove un clandestino nigeriano mezzo nudo spaventava i passanti con due coltelli: per calmarlo i poliziotti hanno mostrato il Taser e l'africano si è arreso. Grazie alla Polizia di Stato! Siamo sempre più convinti che questa sperimentazione vada estesa anche alle forze dell'ordine che lavorano nelle stazioni e nelle carceri, oltre che alla Polizia Locale".

Primo impiego del taser a Torino da parte dei carabinieri: è servito per sedare una lite in strada. Il dispositivo non è stato azionato, ma la sua vista è bastata per placare gli animi. L'episodio si è verificato in via Lauro Rossi, nel quartiere Barriera di Milano. Una pattuglia del nucleo radiomobile è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni residenti: sul posto, oltre ai due antagonisti che litigavano furiosamente per futili motivi, c'erano altre persone che parteggiavano per uno o l'altro e sembravano pronte a intervenire. Per scoraggiare eventuali atteggiamenti aggressivi, il militare - abilitato all'utilizzo dello strumento - ha estratto dalla fondina la pistola a impulsi elettrici, e questo ha riportato la calma fra i presenti.