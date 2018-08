Fdi: via contratto Autostrade,schierarsi

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - "Se il Governo intenderà procedere alla revoca delle concessioni, come annunciato in più occasioni, sarà utile avere una indicazione parlamentare chiara che sostenga questa tesi. Nelle prossime ore Fratelli d'Italia presenterà una mozione dettagliata che permetterà a tutte le forze politiche di maggioranza o di opposizione di schierarsi senza equivoci o ipocrisie. Noi ci saremo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, "replicando alle dichiarazioni del capogruppo del M5S a Montecitorio Francesco D'Uva", si legge in una nota di Fdi.